Трамп відхрестився від антиукраїнської конгресвумен Грін, яка була його союзницею

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що офіційно відмовляється від підтримки конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка раніше була його соратницею і палкою прихильницею.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

"Я відмовляюся від своєї підтримки і схвалення "конгресвумен" Марджорі Тейлор Грін", – написав Трамп.

Він додав, що Грін, яка планує переобратися у Палату представників в 2026 році, "пішла в крайні ліві".

"Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами і в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної", – зазначив Трамп.

Як повідомляє телеканал CNN, останніми тижнями конгресвумен Грін критикувала Трампа за те, що той, на її думку, занадто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.

Крім того, Грін стала однією із чотирьох республіканців у Палаті представників, які підписали петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.

На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу, зокрема після того, як минулого року вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.

