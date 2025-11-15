Трамп открестился от антиукраинской конгрессвумен Грин, которая была его союзницей

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что официально отказывается от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее была его соратницей и горячей сторонницей.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Я отказываюсь от своей поддержки и одобрения "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин", – написал Трамп.

Он добавил, что Грин, которая планирует переизбраться в Палату представителей в 2026 году, "ушла в крайние левые".

"Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу каждый день отвечать на звонки разъяренной сумасшедшей", – отметил Трамп.

Как сообщает телеканал CNN, в последние недели конгрессвумен Грин критиковала Трампа за то, что тот, по ее мнению, слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.

Кроме того, Грин стала одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые подписали петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.

На Марджори Тейлор Грин обратили внимание, в частности, после того, как в прошлом году она подала ряд идиотских поправок к законопроекту о помощи Украине – например, предлагала обязать всех конгрессменов, которые будут голосовать "за", отправить воевать в Украину.

"Европейская правда" рассказывала о скандальной конгрессвумен в статье "За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США".