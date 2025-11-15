В Польше полиция расследует угрозы в адрес президента Навроцкого

В Польше полиция ведет расследование в отношении публикации в социальных сетях с угрозами в адрес президента Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о фотографии с пистолетом и подписью "до встречи, Каролек", размещенной под постом президента с пятничного матча Польша-Нидерланды. Запись уже удалена, но в сети циркулируют ее скриншоты.

"Управление полиции Варшавы приняло немедленные меры после получения информации, связанной с публикацией на платформе X. Расследование продолжается", – отметили правоохранители.

Как отметила полиция, фотография с пистолетом, которая была использована в удаленном посте с угрозами в адрес президента, ранее публиковалась в другом контексте, на других сайтах и в социальных сетях.

Напомним, недавно в Польше на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии премьера Дональда Туска.

А в Германии мэр города Дингольфинг Армин Грасингер решил сложить полномочия после того, как неизвестные устроили поджог возле его дома, а его служебный автомобиль был уничтожен.