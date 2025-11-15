Сікорський вважає, що Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.
Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про можливий вступ України до Європейського Союзу у своєму подкасті "The Rest Is Politics". За його оцінкою, Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття.
"Це правда, що Угорщина блокує прогрес у цьому питанні, але Україна вже має статус кандидата", – сказав він.
У четвер в ефірі Polsat News Сікорський також вказав на конкретну умову для вступу України. "Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не вступить до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур", – сказав він, маючи на увазі корупційний скандал в Україні.
У подкасті Сікорський говорив про подальші дії у війні. За його словами, російський лідер Владімір Путін не зможе витримати ще три роки війни з Україною, яку буде підтримувати Захід. Цьому допоможуть, зокрема, кошти, отримані від заморожених російських активів.
"Наразі Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет у себе вдома. Путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що у нього друга армія у світі, а він все ще воює на Донбасі вже 10 років. Я б не назвав це перемогою", – зазначив міністр.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною вступу України до ЄС виглядає як підтримка Путіна.
Орбан у відповідь обурився "невдячності" Зеленського за допомогу з боку Угорщини.
