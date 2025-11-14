Сікорський: якщо Україна толеруватиме корупцію, то до ЄС вона не увійде

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в ЄС.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Радослава Сікорського запитали, чи повинен корупційний скандал в Україні вплинути на підтримку України з боку Польщі.

"Сьогодні у мене в гостях був віцепрем'єр-міністр України Тарас Качка, і він почув це повідомлення саме від мене, до речі, вже вкотре, що найлегший спосіб втратити підтримку Заходу – це толерувати корупцію в Україні", – сказав міністр закордонних справ.

Як зазначив глава польської дипломатії, в Україні у цій справі відбулися відставки і затримання, що, за його оцінкою, є "скоріше прикладом відповідної реакції державної влади", водночас зазначивши: "хоча ми знаємо, що були спроби позбавити антикорупційну службу її повноважень".

"Те, як українська влада відреагує на це, матиме вирішальне значення...Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не увійде до Європейського Союзу. ЄС вимагає чесності, застосування процедур", – зазначив міністр.

Очільник польської дипломатії також наголосив на зацікавленості Польщі у підтримці України.

"Для нас Україна є функціональним буфером, захистом від російської агресії. Україна хоробро бореться. Не в Медиці, а за кілька сотень кілометрів від наших кордонів є кілометрові кладовища хоробрих українців, які загинули у війні, що відкинула путінську армію від наших кордонів. Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо про цю солідарність з Україною", – підкреслив він.

"Звичайно, українці повинні дотримуватися наших законів, звичайно, ми очікуємо, що більшість з них повернеться до своєї країни після війни, але сьогодні проявімо мудрість і солідарність", – закликав Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

А посол ЄС в Україні Катаріна Матернова бачить історію з корупційним скандалом в "Енергоатомі" як сигнал про те, що українські антикорупційні органи справді працюють, але зауважила, що важливо, що буде відбуватися далі.