Сикорский считает, что Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина станет членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал о возможном вступлении Украины в Европейский Союз в своем подкасте "The Rest Is Politics". По его оценке, Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия.

"Это правда, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, но Украина уже имеет статус кандидата", – сказал он.

В четверг в эфире Polsat News Сикорский также указал на конкретное условие для вступления Украины. "Если Украина будет терпеть коррупцию, она не вступит в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур", – сказал он, имея в виду коррупционный скандал в Украине.

В подкасте Сикорский говорил о дальнейших действиях в войне. По его словам, российский лидер Владимир Путин не сможет выдержать еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад. Этому помогут, в частности, средства, полученные от замороженных российских активов.

"Сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет у себя дома. Путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая армия в мире, а он все еще воюет на Донбассе уже 10 лет. Я бы не назвал это победой", – отметил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС выглядит как поддержка Путина.

Орбан в ответ возмутился "неблагодарности" Зеленского за помощь со стороны Венгрии.

