У Литві припинили провадження за заявами депутата, який наскаржився на українські прапори

Поліція Вільнюса і Паланги припинила адміністративну справу, порушену у зв'язку із заявами депутата Сейму Ігнаса Вегеле про вивішування українських прапорів на державних будівлях.

Це підтвердили речниця поліції Вільнюського повіту Лорета Кайрієне та речниця поліції Клайпедського повіту Аста Кажукаускене, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Провадження було припинене після того, як було встановлено, що немає ознак адміністративного правопорушення", – сказала Кайрієне.

Про те, що він звернувся до поліції, депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook 21 жовтня.

"Сьогодні я заповнив перші три заяви в поліцію через те, що на будівлях державних установ постійно і нарівні з литовським триколором піднімається прапор іноземної держави", – написав Вегеле.

Заяви були подані щодо прапорів, які висять на будівлях Музею прикладного мистецтва і дизайну у Вільнюсі, Департаменту міграції та Паланзького музею бурштину в Паланзі. На всіх вищезгаданих будівлях, поряд з литовським прапором, були також вивішені українські прапори.

Обидва музеї є підрозділами Литовського національного художнього музею, який очолює Арунас Гелунас.

"На мою думку, посадовець, який закликає до мітингів через нібито занепад культурної політики, або сам порушує закон, або не бачить порушень в очолюваних ним установах", – заявив у жовтні Вегеле.

Парламентар також стверджував, що іноземцям, які прибувають до Департаменту міграції, важко розрізнити, "в яку країну вони прибули".

Вегеле називає політичним рішення поліції про припинення адміністративного провадження.

"Я вважаю це політичним рішенням, тому що юридичне рішення повинно ґрунтуватися на юридичних аргументах. Не існує жодного правового аргументу, який би дозволив державній установі постійно вивішувати прапори двох держав – іноземної та литовської – в місці, яке її ідентифікує. (...) Те, що відбувається, просто ганебно", – заявив політик.

За словами парламентаря, як заявник, він не визнаний потерпілим, тому не може отримати доступ до справи та її документів і не знає причин, чому провадження було припинено.

Він заявив, що підтримує Україну, але вважає, що установи, які вивішують українські прапори паралельно з литовським триколором, порушують закон.

"Державна установа повинна бути ідентифікована, тому ми і є Литва, ми боролися за свою незалежність, щоб наші установи були ідентифіковані як установи Литовської Республіки, – пояснив він.

Парламентар вказав на Міністерство національної оборони як на гідний приклад підтримки України.

"Біля Міністерства національної оборони, в місцях, де піднімаються державні прапори, підняті прапори Литви, НАТО, Європейського Союзу, історичний литовський прапор, а поруч з ним – художня композиція, яка демонструє підтримку України. У моєму розумінні, це питання, безумовно, могло б мати аргументи, чому український прапор піднімається саме таким чином, враховуючи підтримку України, (...) боротьбу за її свободу і виживання", – сказав Вегеле.

Політик повідомив, що більше заяв до поліції не подавав, а ті три заповнив, оскільки хотів перевірити, чи буде поліція діяти відповідно до букви закону.

Голова правої популістської партії SPD і новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура минулого тижня наказав зняти український прапор з будівлі Палати депутатів.

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO (яка нині очолює переговори з формування коаліції) Карел Гавлічек вважає, що українські прапори слід поступово прибрати з державних будівель.

