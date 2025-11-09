У Чехії в партії ANO закликали прибрати українські прапори з державних будівель

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карела Гавлічек заявив, що українські прапори слід поступово прибрати з державних будівель.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Гавлічек заявив, що українські прапори "виконали свою функцію як символ і вираз солідарності".

Також він припустив, що прибере європейський прапор з будівлі Міністерства промисловості та торгівлі, коли стане міністром.

"Звичайно, прапор буде знятий в якийсь момент, але ми точно не зробимо цього в перший день. Однак я вважаю, що ці прапори повинні бути зняті з державних установ. Я не бачу в цьому нічого поганого", – додав він.

Зауважимо, у четвер, 6 листопада, з будівлі чеського парламенту прапор України зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого обрали головою нижньої палати.

Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в українському парламенті підняли прапор Чехії на тлі солідарності з чеськими депутатами, які повісили українські прапори на будівлі свого парламенту.