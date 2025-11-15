В Литве прекратили производство по заявлениям депутата, жаловавшегося на украинские флаги

Полиция Вильнюса и Паланги прекратила административное дело, возбужденное в связи с заявлениями депутата Сейма Игнаса Вегеле о вывешивании украинских флагов на государственных зданиях.

Это подтвердили пресс-секретарь полиции Вильнюсского уезда Лорета Кайриене и пресс-секретарь полиции Клайпедского уезда Аста Кажукаускене, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Производство было прекращено после того, как было установлено, что нет признаков административного правонарушения", – сказала Кайриене.

О том, что он обратился в полицию, депутат сообщил на своей странице в Facebook 21 октября.

"Сегодня я заполнил первые три заявления в полицию из-за того, что на зданиях государственных учреждений постоянно и наравне с литовским триколором поднимается флаг иностранного государства", – написал Вегеле.

Заявления были поданы в отношении флагов, которые висят на зданиях Музея прикладного искусства и дизайна в Вильнюсе, Департамента миграции и Паланжского музея янтаря в Паланге. На всех вышеупомянутых зданиях, наряду с литовским флагом, были также вывешены украинские флаги.

Оба музея являются подразделениями Литовского национального художественного музея, который возглавляет Арунас Гелунас.

"По моему мнению, чиновник, который призывает к митингам из-за якобы упадка культурной политики, или сам нарушает закон, или не видит нарушений в возглавляемых им учреждениях", – заявил в октябре Вегеле.

Парламентарий также утверждал, что иностранцам, прибывающим в Департамент миграции, трудно различить, "в какую страну они прибыли".

Вегеле называет политическим решение полиции о прекращении административного производства.

"Я считаю это политическим решением, потому что юридическое решение должно основываться на юридических аргументах. Не существует ни одного правового аргумента, который бы позволил государственному учреждению постоянно вывешивать флаги двух государств – иностранного и литовского – в месте, которое его идентифицирует. (...) То, что происходит, просто позорно", – заявил политик.

По словам парламентария, как заявитель, он не признан потерпевшим, поэтому не может получить доступ к делу и его документам и не знает причин, почему производство было прекращено.

Он заявил, что поддерживает Украину, но считает, что учреждения, которые вывешивают украинские флаги параллельно с литовским триколором, нарушают закон.

"Государственное учреждение должно быть идентифицировано, поэтому мы и есть Литва, мы боролись за свою независимость, чтобы наши учреждения были идентифицированы как учреждения Литовской Республики, – пояснил он.

Парламентарий указал на Министерство национальной обороны как на достойный пример поддержки Украины.

"Возле Министерства национальной обороны, в местах, где поднимаются государственные флаги, подняты флаги Литвы, НАТО, Европейского Союза, исторический литовский флаг, а рядом с ним – художественная композиция, которая демонстрирует поддержку Украины. В моем понимании, этот вопрос, безусловно, мог бы иметь аргументы, почему украинский флаг поднимается именно таким образом, учитывая поддержку Украины, (...) борьбу за ее свободу и выживание", – сказал Вегеле.

Политик сообщил, что больше заявлений в полицию не подавал, а те три заполнил, поскольку хотел проверить, будет ли полиция действовать в соответствии с буквой закона.

Председатель правой популистской партии SPD и новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура на прошлой неделе приказал снять украинский флаг со здания Палаты депутатов.

Первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO (которая сейчас возглавляет переговоры по формированию коалиции) Карел Гавличек считает, что украинские флаги следует постепенно убрать из государственных зданий.

