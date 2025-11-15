Посли G7 привітали підтримку Зеленським незалежного розслідування корупційного скандалу

Посли Групи семи високо оцінили підтримку президентом Володимиром Зеленським незалежного розслідування НАБУ і САП корупційного скандалу в енергетиці.

Про це повідомили у Х головування групи послів країн G7 в Україні, пише "Європейська правда".

Вони висловили сподівання на подальше лідерство Зеленського у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції України.

"Вітаємо готовність президента Зеленського до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції України. На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість України", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Читайте також: "Суміш щастя і суму". Чи буде ЄС карати владу України після корупційного скандалу.