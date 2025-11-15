Послы G7 приветствовали поддержку Зеленским независимого расследования коррупционного скандала

Послы Группы семи высоко оценили поддержку президентом Владимиром Зеленским независимого расследования НАБУ и САП коррупционного скандала в энергетике.

Об этом сообщили в Х председательства группы послов стран G7 в Украине, пишет "Европейская правда".

Они выразили надежду на дальнейшее лидерство Зеленского в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции Украины.

"Приветствуем готовность президента Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ/САП. Рассчитываем на дальнейшее лидерство в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции Украины. На фоне продолжающихся российских атак и в дальнейшем поддерживаем энергетическую устойчивость Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

Читайте также: "Смесь счастья и печали". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала.