Трамп відвідає Грецію влітку – посол США

Посол США в Афінах Кімберлі Гільфойл заявила, що американський президент Дональд Трамп найближчим часом відвідає Грецію.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, передає Politico, пише "Європейська правда".

Гільфойл, колишня прокурорка та ведуча Fox News, яка колись була одружена з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, а згодом була заручена з сином Трампа, Дональдом Трампом-молодшим, зробила цю заяву під час розмови з журналістами грецької національної громадської телерадіокомпанії (ERT) під час візиту до її штаб-квартири.

У неї запитали, чи відбудеться візит Трампа влітку.

"Я не можу назвати точну дату, багато чого відбувається, але він приїде до Греції", – відповіла вона.

За її словами, міністр оборони США Піт Гегсет та державний секретар Марко Рубіо також відвідають Афіни.

Гільфойл сказала, що запропонує Трампу виступити з важливою промовою в країні, особливо напередодні 250-ї річниці незалежності США.

"Звичайно, нам усім це сподобалося б, чи не так? Нехай [Трамп] виступить з промовою на Акрополі. Сподіваюся, він приїде, я попрошу його приїхати. Він такий працьовитий, працює без перерви", – додала вона.

