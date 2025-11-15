Экс-вагнеровца, который сбежал в Финляндию по лесу, депортировали в Россию

Россиянин, который незаконно пересек финскую границу, был 14 ноября возвращен обратно в Россию.

Об этом сообщила пограничная служба Северной Карелии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Пограничная служба отмечает, что публикует информацию о высылке этого человека из страны в исключительном порядке, поскольку вокруг нее развернулась широкая общественная дискуссия.

Ранее Yle сообщало, что финские власти задержали солдата, который входил в ряды ЧВК "Вагнер".

Теперь пограничная служба Северной Карелии подтверждает, что высланный на родину россиянин действительно имеет военное прошлое, однако подробностей о его службе пограничники не разглашают.

Заместитель начальника пограничной службы Северной Карелии Микко Каллинен рассказал Yle, как мужчину вернули в РФ: "Возвращение было осуществлено так: сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили в пункт пропуска Ниирала, где его сопроводили до государственной границы и он покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска"

Пограничная служба Северной Карелии задержала мужчину в городе Китеи 17 июня, когда тот незаконно пересек границу из России в Финляндию. Россиянин был обнаружен благодаря внутреннему контролю пограничников.

По информации Yle, датчики, установленные на финской границе, зафиксировали присутствие мужчины, после чего его задержал патруль пограничной службы.

Yle также располагает фото– и видеоматериалами, на которых Евгений запечатлен на востоке Украины и рассказывает о своем участии в военных действиях.

Евгений сам идентифицирует себя как вагнеровца на своих публичных страницах в соцсетях. Там он публиковал видео, где, в частности, критиковал российское военное руководство.

Ранее финские власти подтвердили Yle, что россиянин подавал заявление на получение международной защиты в Финляндии.

1 сентября стало известно, что Национальное бюро расследований Финляндии начало проверку бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.