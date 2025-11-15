Шторм "Клаудия" унес жизни трех человек в Португалии, вызвал наводнения в Британии

Непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки в Португалии, в то время как в Великобритании спасатели организуют эвакуацию людей из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Португалия и некоторые районы соседней Испании уже несколько дней сталкиваются с экстремальными условиями, вызванными штормом "Клаудия", который в субботу достиг некоторых районов Великобритании и Ирландии.

В четверг спасатели нашли тела пожилой пары в их затопленном доме в Фернау-Ферро, что на другом берегу реки Тежу от Лиссабона. Они, очевидно, спали и не смогли убежать, поскольку вода поднялась ночью.

В субботу торнадо накрыл Албуфейру на юге Португалии, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям.

Кадры, снятые на расстоянии, показали, что торнадо повредил и уничтожил караваны в кемпинге, где, по словам регионального командира гражданской защиты Витора Ваз Пинту, погибла 85-летняя британка.

28 человек были ранены в соседнем отеле, сказал он, добавив, что двое из них находятся в больнице с серьезными травмами.

В субботнем заявлении президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза выразил "свою солидарность с семьей погибшей" в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Португальская метеорологическая служба IPMA объявила янтарный уровень тревоги для всего Алгарве и районов Бежа и Сетубал – второй по величине уровень тревоги.

В Великобритании в субботу сильное наводнение поразило город Монмут и прилегающие районы в юго-восточном Уэльсе.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные работы, эвакуацию и проверку благополучия населения.

"Шторм „Клаудия" вызвал значительные наводнения в некоторых частях Уэльса в течение ночи, которые продолжают влиять на дома, предприятия, транспортную и энергетическую инфраструктуру", – заявил представитель валлийского правительства.

Аэрофотосъемка показала масштабные наводнения в Монмуте, где вода затопила центр города и жилые районы после того, как ночью вышла из берегов река, протекающая неподалеку.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются сильными, а также 17 оповещений о паводках.

В Англии, согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды, было объявлено 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о паводках.

Напомним, в октябре во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, в результате которого погиб один человек, а также получили значительные повреждения дома.

Перед этим в результате подтопления болгарского курортного города Елените погибли по меньшей мере три человека.