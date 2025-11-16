Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией об укреплении авиации

Президент Владимир Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации.

Об этом он сказал в утреннем обращении в воскресенье, 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что "историческое соглашение" с Францией об усилении боевой авиации Украины и защите неба будет подписано в понедельник, 17 ноября.

В этот день, как известно, Зеленского ждут в Париже, его примет президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", – добавил он.

Как писали, 16 ноября Зеленский посетит Афины.

В конце октября Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" сказал, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.