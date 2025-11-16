Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией об укреплении авиации
Президент Владимир Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации.
Об этом он сказал в утреннем обращении в воскресенье, 16 ноября, пишет "Европейская правда".
Зеленский заявил, что "историческое соглашение" с Францией об усилении боевой авиации Украины и защите неба будет подписано в понедельник, 17 ноября.
В этот день, как известно, Зеленского ждут в Париже, его примет президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", – добавил он.
Как писали, 16 ноября Зеленский посетит Афины.
В конце октября Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" сказал, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.