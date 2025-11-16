В одному з листів Епштейн критикував теорії змови про Смоленську трагедію

Нещодавно опубліковані документи Конгресу США свідчать про те, що засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн критикує теорії змови щодо Смоленської катастрофи – авіатрощі Ту-154M 2010 року, в якій загинули президент Лех Качинський та багато урядовців, політиків й інших діячів.

Про це пише RMF24 із посиланням на відповідні листи, передає "Європейська правда".

Серед понад 20 тисяч документів, опублікованих Комітетом з нагляду Палати представників, був електронний лист від Епштейна від квітня 2014 року. У повідомленні, адресованому жінці з польським прізвищем, мільярдер згадує польську політику та суперечки навколо катастрофи в Смоленську.

Там Епштейн критикує тих, хто просуває теорії змови щодо цієї авіатрощі. Він зазначив, що такі наративи ускладнюють полякам прийняття національної трагедії.

"Ці теорії змови є відхиленням від норми і образою пам'яті жертв катастрофи, включаючи самого покійного президента. Як поляк, який хоча б трохи знайомий з польською політикою та економікою, і як журналіст, який щодня стежить за світовою політикою та подіями, я глибоко розчарований кількістю людей, які дотримуються цих теорій змови, а вчені та фахівці, які пропагують такі ідеї, повинні соромитися", – написав він.

У листі мільярдер стверджує, що немає доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу. На його думку, Росія нічого б не виграла від цього, а негативні наслідки були б величезними, включаючи міжнародне засудження.

Епштейн також відкидає теорії, що звинувачують прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, підкреслюючи, що він не отримав би політичної вигоди від трагедії.

"Качинський був одним із найсильніших союзників США серед європейських лідерів, і навіть Росія, з її агресивною дипломатичною політикою, не ризикнула б повністю зруйнувати відносини з США, вбивши близького союзника. Це також викликало б міжнародне засудження, і президент – а може, навіть прем'єр-міністр – мусив би піти у відставку і попрощатися з будь-якою політичною кар'єрою в найближчому майбутньому. Так, навіть у Росії", – написав він.

У оприлюдненому листі Епштейн вперше зізнається у своїх польських коренях.

Як зазначає польський мовник, генеалогічні бази даних показують, що його дідусі та бабусі з обох сторін були євреями і походили з територій, які зараз належать Польщі, Литві та Білорусі. Його дідусь по батькові народився в Білостоці.

Також зазначається, що контекст листування до кінця невідомий, оскільки в опублікованій Конгресом збірці відсутні інші частини листування з адресатом. Також не вдалося підтвердити її особу.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року поблизу російського військового аеродрому "Смоленськ-Північний" розбився польський урядовий літак Ту-154М. На його борту перебували президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Польщі у вигнанні Качоровський.

Делегація прямувала на відзначення 70-річчя Катинського розстрілу (якого зараз польська влада хоче визнати актом геноциду).

У грудні 2023 року міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розпорядився ліквідувати підкомісію з повторного розслідування Смоленської катастрофи.

