Недавно опубликованные документы Конгресса США свидетельствуют о том, что осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн критикует теории заговора относительно Смоленской катастрофы – авиакатастрофы Ту-154M 2010 года, в которой погибли президент Лех Качиньский и многие правительственные чиновники, политики и другие деятели.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на соответствующие письма, передает "Европейская правда".

Среди более 20 тысяч документов, опубликованных Комитетом по надзору Палаты представителей, было электронное письмо от Эпштейна от апреля 2014 года. В сообщении, адресованном женщине с польской фамилией, миллиардер упоминает польскую политику и споры вокруг катастрофы в Смоленске.

Там Эпштейн критикует тех, кто продвигает теории заговора относительно этой авиакатастрофы. Он отметил, что такие нарративы затрудняют полякам принятие национальной трагедии.

"Эти теории заговора являются отклонением от нормы и оскорблением памяти жертв катастрофы, включая самого покойного президента. Как поляк, который хотя бы немного знаком с польской политикой и экономикой, и как журналист, который ежедневно следит за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые придерживаются этих теорий заговора, а ученые и специалисты, пропагандирующие такие идеи, должны стыдиться", – написал он.

В письме миллиардер утверждает, что нет доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу. По его мнению, Россия ничего бы не выиграла от этого, а негативные последствия были бы огромными, включая международное осуждение.

Эпштейн также отвергает теории, обвиняющие премьер-министра Польши Дональда Туска, подчеркивая, что он не получил бы политической выгоды от трагедии.

"Качиньский был одним из самых сильных союзников США среди европейских лидеров, и даже Россия с ее агрессивной дипломатической политикой не рискнула бы полностью разрушить отношения с США, убив близкого союзника. Это также вызвало бы международное осуждение, и президент – а может, даже премьер-министр – должен был бы уйти в отставку и попрощаться с любой политической карьерой в ближайшем будущем. Да, даже в России", – написал он.

В обнародованном письме Эпштейн впервые признается в своих польских корнях.

Как отмечает польский вещатель, генеалогические базы данных показывают, что его дедушки и бабушки с обеих сторон были евреями и происходили из территорий, которые сейчас принадлежат Польше, Литве и Беларуси. Его дедушка по отцовской линии родился в Белостоке.

Также отмечается, что контекст переписки до конца неизвестен, поскольку в опубликованном Конгрессом сборнике отсутствуют другие части переписки с адресатом. Также не удалось подтвердить ее личность.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи российского военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет Ту-154М. На его борту находились президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Польши в изгнании Качоровский.

Делегация направлялась на празднование 70-летия Катынской расправы (которую сейчас польские власти хотят признать актом геноцида).

В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать подкомиссию по повторному расследованию Смоленской катастрофы.

