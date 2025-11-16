У Британії припинили пошуки моряка, який зник два дні тому
Міністерство оборони Великої Британії в неділю повідомило, що масштабні пошуки зниклого моряка Королівського допоміжного флоту, які тривали біля узбережжя Ірландії, завершилися безрезультатно.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британських Королівських військово-морських сил на X.
Про зникнення моряка Королівських допоміжних сил Британії – складової британського флоту, яка забезпечує його підтримку – стало відомо в суботу.
Берегова охорона Ірландії тоді повідомила, що отримала сигнал лиха від британського військово-морського судна підтримки про зникнення одного з членів екіпажу.
Пошуки тривали біля північно-західного узбережжя Ірландії із залученням зокрема ірландської Берегової охорони, британського флоту і Королівських повітряних сил.
"Після тривалих пошуків зниклого члена екіпажу корабля Королівського допоміжного флоту особу не було знайдено, і пошуки наразі припинено", – повідомив британський флот у неділю.
Там додали, що родичів зниклого повідомили про ситуацію, а наразі триває розслідування інциденту.
