У Британії припинили пошуки моряка, який зник два дні тому

Міністерство оборони Великої Британії в неділю повідомило, що масштабні пошуки зниклого моряка Королівського допоміжного флоту, які тривали біля узбережжя Ірландії, завершилися безрезультатно.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британських Королівських військово-морських сил на X.

Про зникнення моряка Королівських допоміжних сил Британії – складової британського флоту, яка забезпечує його підтримку – стало відомо в суботу.

Берегова охорона Ірландії тоді повідомила, що отримала сигнал лиха від британського військово-морського судна підтримки про зникнення одного з членів екіпажу.

Пошуки тривали біля північно-західного узбережжя Ірландії із залученням зокрема ірландської Берегової охорони, британського флоту і Королівських повітряних сил.

"Після тривалих пошуків зниклого члена екіпажу корабля Королівського допоміжного флоту особу не було знайдено, і пошуки наразі припинено", – повідомив британський флот у неділю.

Там додали, що родичів зниклого повідомили про ситуацію, а наразі триває розслідування інциденту.

