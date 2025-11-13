Укр Рус Eng

У Хорватії розбився турецький пожежний літак, пілот загинув

Новини — Четвер, 13 листопада 2025, 21:58 — Олег Павлюк

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі повідомив, що на території Хорватії виявили уламки пожежного літака, який зник раніше у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Генеральне управління лісового господарства Туреччини напередодні відправило два літаки AT802 для планового технічного обслуговування у Хорватії.

Через погодні умови літаки не долетіли до Загреба та мусили повернутись до аеропорту Рієки. З одним із них у четвер був втрачений звʼязок.

За словами Юмаклі, розбитий літак знайшли поблизу хорватського міста Сень.

"Я молюся про милосердя Аллаха для нашого пілота, який загинув у цій трагічній аварії, і висловлюю свої співчуття та терпіння його родині та близьким", – додав він.

Нагадаємо, літак C-130 зазнав аварії надвечір 11 листопада дорогою з Азербайджану до Туреччини. Зняті свідками відео показують, що він розвалився на частини ще у повітрі. 

У Міноборони Туреччини повідомили, що на борту було 20 членів екіпажу та пасажирів-військових, усі вони загинули

