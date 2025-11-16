В Великобритании прекратили поиски моряка, пропавшего два дня назад

Министерство обороны Великобритании в воскресенье сообщило, что масштабные поиски пропавшего моряка Королевского вспомогательного флота, которые продолжались у побережья Ирландии, завершились безрезультатно.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британских Королевских военно-морских сил на X.

Об исчезновении моряка Королевских вспомогательных сил Великобритании – составляющей британского флота, которая обеспечивает его поддержку – стало известно в субботу.

Береговая охрана Ирландии тогда сообщила, что получила сигнал бедствия от британского военно-морского судна поддержки об исчезновении одного из членов экипажа.

Поиски продолжались у северо-западного побережья Ирландии с привлечением, в частности, ирландской Береговой охраны, британского флота и Королевских воздушных сил.

"После длительных поисков пропавшего члена экипажа корабля Королевского вспомогательного флота личность не была найдена, и поиски пока прекращены", – сообщил британский флот в воскресенье.

Там добавили, что родственники пропавшего были проинформированы о ситуации, а в настоящее время продолжается расследование инцидента.

