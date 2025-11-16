Туск не виключає, що недільна аварія на залізниці є наслідком диверсії

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що служби перевіряють диверсію як причину аварії на ділянці залізничної колі Демблін-Варшава уранці в неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Поліція Мазовецького воєводства повідомила, що вранці в неділю машиніст поїзда за маршрутом Демблін-Варшава повідомив про "несправності в залізничній інфраструктурі в районі селища Жичин".

"На момент події в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав", – йшлось у повідомленні.

Правоохоронці додали, що попередній огляд "виявив пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда".

Коментуючи цей інцидент увечері в неділю, Туск повідомив, що обставини цієї справи залишаються неясними, проте служби не виключають акту диверсії.

"У справі про пошкодження ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава я перебуваю в постійному контакті з міністром внутрішніх справ. Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування", – написав він.

У жовтні у Польщі затримали вісьмох людей, які могли готувати диверсії.

Раніше Туск сказав, що війна, яку Владімір Путін оголосив Заходу, також відбувається всередині європейських суспільств, і у російського правителя є інструменти, щоб зруйнувати ЄС.