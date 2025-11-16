Туск не исключает, что воскресная авария на железной дороге – следствие диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что службы проверяют диверсию как причину аварии на участке железнодорожной линии Демблин-Варшава утром в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Полиция Мазовецкого воеводства сообщила, что утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин-Варшава сообщил о "неисправностях в железнодорожной инфраструктуре в районе поселка Жичин".

"На момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько членов обслуживающего персонала. Никто не пострадал", – говорилось в сообщении.

Правоохранители добавили, что предварительный осмотр "выявил повреждение части пути, что привело к остановке поезда".

Комментируя этот инцидент вечером в воскресенье, Туск сообщил, что обстоятельства этого дела остаются неясными, однако службы не исключают акта диверсии.

"По делу о повреждении участка пути на маршруте Демблин-Варшава я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел. Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование", – написал он.

В октябре в Польше задержали восьмерых человек, которые могли готовить диверсии.

Ранее Туск сказал, что война, которую Владимир Путин объявил Западу, также происходит внутри европейских обществ, и у российского правителя есть инструменты, чтобы разрушить ЕС.