Трамп: Конгрес працює над законодавством щодо санкцій проти торгових партнерів РФ

Американський президент Дональд Трамп заявив, що законодавці від Республіканської партії у Конгресі США продовжують працювати над проєктами законодавчих актів, що дозволять запроваджувати жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес із РФ.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами ввечері у неділю, 16 листопада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Американський президент заявив, що Іран може бути доданий до цього списку.

"Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, була піддана дуже суворим санкціям. Вони можуть додати до цього списку Іран", – зазначив Трамп.

В кінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації залишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію.

