Трамп: Конгресс работает над законодательством о санкциях против торговых партнеров РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что законодатели от Республиканской партии в Конгрессе США продолжают работать над проектами законодательных актов, которые позволят вводить жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с РФ.

Об этом он сказал во время общения с журналистами вечером в воскресенье, 16 ноября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Американский президент заявил, что Иран может быть добавлен в этот список.

"Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, которая ведет бизнес с Россией, подвергалась очень строгим санкциям. Они могут добавить в этот список Иран", – отметил Трамп.

В конце октября США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в распоряжении американской администрации осталось не так много санкций, которые можно было бы наложить на Россию.

