Берлін засудив аукціон речей жертв Голокосту в Німеччині

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль рішуче засудив спроби проведення суперечливого аукціону предметів, що належали жертвам нацистських воєнних злочинів.

Його заяву наводить RMF24, пише "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що німецький аукціонний дім Felzmann мав у понеділок розпочати продаж приватної колекції, що містить документи та предмети, пов'язані з жертвами нацистських злочинів.

У списку об'єктів зазначено 623 позиції, зокрема лист в'язня Аушвіца до адресата в Кракові (стартова ціна 500 євро) і медичний висновок з концентраційного табору Дахау, що стосується примусової стерилізації в'язня (400 євро).

У відповідь на це Вадефуль заявив, що "бізнес на Голокості є огидним" і "повинен бути припинений".

Німецький міністр висловив сподівання, що подібні аукціони більше не відбуватимуться в Німеччині, підкресливши етичний обов'язок перед жертвами Другої світової війни.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський після інформації про цей аукціон мав розмову Вадефулем. Польська влада закликає повернути артефакти до Державного музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Згідно з дослідженням державного інституту опитувань громадської думки CBOS, 63% поляків хочуть, щоб Німеччина виплатила більше репарацій за збитки та шкоду, заподіяні нацистською окупацією їхньої країни під час Другої світової війни з 1939 по 1945 рік.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.