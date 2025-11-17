Берлин осудил аукцион вещей жертв Холокоста в Германии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль решительно осудил попытки проведения спорного аукциона предметов, принадлежавших жертвам нацистских военных преступлений.

Его заявление приводит RMF24, пишет "Европейская правда".

Ранее стало известно, что немецкий аукционный дом Felzmann должен был в понедельник начать продажу частной коллекции, содержащей документы и предметы, связанные с жертвами нацистских преступлений.

В списке объектов указано 623 позиции, в частности письмо заключенного Аушвица адресату в Кракове (стартовая цена 500 евро) и медицинское заключение из концентрационного лагеря Дахау, касающееся принудительной стерилизации заключенного (400 евро).

В ответ на это Вадефуль заявил, что "бизнес на Холокосте отвратителен" и "должен быть прекращен".

Немецкий министр выразил надежду, что подобные аукционы больше не будут проводиться в Германии, подчеркнув этическую обязанность перед жертвами Второй мировой войны.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после информации об этом аукционе провел беседу с Вадефулем. Польские власти призывают вернуть артефакты в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Согласно исследованию государственного института опросов общественного мнения CBOS, 63% поляков хотят, чтобы Германия выплатила больше репараций за убытки и ущерб, причиненные нацистской оккупацией их страны во время Второй мировой войны с 1939 по 1945 год.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.