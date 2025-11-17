Укр Рус Eng

В Італії зсув ґрунту знищив будинок, двох людей вважають зниклими

Новини — Понеділок, 17 листопада 2025, 09:54 — Марія Ємець

В італійському місті під кордоном зі Словенією зсув ґрунту зруйнував будинок, внаслідок чого одна людина травмована і доля двох мешканців поки невідома. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався серед ночі у громаді неподалік міста Горіція, що на кордоні зі Словенією. 

Внаслідок зсуву ґрунту повністю обвалився будинок. Одну людину витягли із завалів з переломом ноги. Доля ще двох мешканців будинку поки невідома. 

На місці працюють численні рятувальні команди. 

Нагадаємо, наприкінці літа у Норвегії внаслідок зсуву ґрунту на трасі загинула людина. 

У травні обвал гірського льодовика спричинив масштабну повінь у швейцарському селі, що практично знищила його.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія інциденти
Реклама: