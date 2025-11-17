В Італії зсув ґрунту знищив будинок, двох людей вважають зниклими

В італійському місті під кордоном зі Словенією зсув ґрунту зруйнував будинок, внаслідок чого одна людина травмована і доля двох мешканців поки невідома.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався серед ночі у громаді неподалік міста Горіція, що на кордоні зі Словенією.

🔵Una frana ha travolto nella notte una casa a #BrazzanodiCormons (Gorizia). Una persona è stata estratta viva dalle macerie, è stata portata in ospedale con una gamba rotta. Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile stanno cercando 2 dispersi.pic.twitter.com/ZA5hpYiImY – Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 17, 2025

Внаслідок зсуву ґрунту повністю обвалився будинок. Одну людину витягли із завалів з переломом ноги. Доля ще двох мешканців будинку поки невідома.

На місці працюють численні рятувальні команди.

Нагадаємо, наприкінці літа у Норвегії внаслідок зсуву ґрунту на трасі загинула людина.

У травні обвал гірського льодовика спричинив масштабну повінь у швейцарському селі, що практично знищила його.