В Италии оползень уничтожил дом, два человека считаются пропавшими без вести
Новости — Понедельник, 17 ноября 2025, 09:54 —
В итальянском городе у границы со Словенией оползень разрушил дом, в результате чего один человек травмирован, судьба двух жителей пока неизвестна.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел среди ночи в общине недалеко от города Гориция, что на границе со Словенией.
🔵Una frana ha travolto nella notte una casa a #BrazzanodiCormons (Gorizia). Una persona è stata estratta viva dalle macerie, è stata portata in ospedale con una gamba rotta. Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile stanno cercando 2 dispersi.pic.twitter.com/ZA5hpYiImY– Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 17, 2025
В результате оползня полностью обрушился дом. Одного человека вытащили из завалов с переломом ноги. Судьба еще двух жильцов дома пока неизвестна.
На месте работают многочисленные спасательные команды.
Напомним, в конце лета в Норвегии в результате оползня на трассе погиб человек.
В мае обвал горного ледника вызвал масштабное наводнение в швейцарском селе, практически уничтожившее его.