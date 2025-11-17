Укр Рус Eng

В Италии оползень уничтожил дом, два человека считаются пропавшими без вести

Новости — Понедельник, 17 ноября 2025, 09:54 — Мария Емец

В итальянском городе у границы со Словенией оползень разрушил дом, в результате чего один человек травмирован, судьба двух жителей пока неизвестна.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел среди ночи в общине недалеко от города Гориция, что на границе со Словенией. 

В результате оползня полностью обрушился дом. Одного человека вытащили из завалов с переломом ноги. Судьба еще двух жильцов дома пока неизвестна.

На месте работают многочисленные спасательные команды.

Напомним, в конце лета в Норвегии в результате оползня на трассе погиб человек.

В мае обвал горного ледника вызвал масштабное наводнение в швейцарском селе, практически уничтожившее его.

