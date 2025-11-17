У Грузії хочуть обмежити голосування громадян за кордоном на виборах

У парламенті Грузії ініціюють новий Виборчий кодекс, який внесе зміни у порядок голосування громадян країни, які перебувають за кордоном.

Про це сказав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, цитує TV1, пише "Європейська правда".

Папуашвілі заявив, що у понеділок, 17 листопада, в парламенті Грузії буде ініційовано новий Виборчий кодекс, яким передбачено "систематизацію норм і технічне вдосконалення, уточнення процедур і усунення дублюючих положень".

За словами Папуашвілі, зміни "істотно покращать" нормативну базу виборчого процесу. Він зазначив, що кодекс стане легко сприйматися і матиме функціональний організований текст.

Однією з важливих змін у кодексі є порядок голосування нерезидентів, тобто громадян Грузії, які перебувають за кордоном.

"Перш за все необхідно підкреслити, що у виборчому праві громадян Грузії, які перебувають в іншій країні, нічого не змінюється. Як і раніше, кожен громадянин Грузії, незалежно від місця проживання і перебування, має повне пасивне і активне виборче право", – сказав він.

Утім, за словами Папуашвілі, зміна стосується процедури голосування і передбачає, що, як і на муніципальних виборах, голосування на виборах парламенту Грузії буде здійснюватися тільки на території країни.

"Це рішення ґрунтується на обов'язку держави, встановленому статтею 24 Конституції Грузії, забезпечити вільне вираження волі, що передбачає і захист від зовнішнього втручання", – сказав він.

Спікер грузинського парламенту заявив, що парламентські вибори 2024 року "продемонстрували, наскільки відкритим і грубим може бути зовнішній інформаційний і політичний тиск на виборців".

"У цьому відношенні ризики особливо великі для нерезидентів – громадян Грузії, які перебувають в іншій країні, під впливом чужої юрисдикції і політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню", – заявив він.

4 жовтня у Грузії проходили місцеві вибори, на яких обирали представників до органів місцевого самоврядування. Громадяни обирали мерів 64 міст і понад 2000 представників до муніципальних рад – сакребуло.

Вісім опозиційних політсил бойкотували вибори. Від бойкоту відійшли лише "Сильна Грузія – Лело" і "Гахарія за Грузію", які висунули єдиного кандидата Іраклія Купрадзе у Тбілісі.

Нещодавно партія влади "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".

Сім опозиційних політичних обʼєднань Грузії оголосили про консолідацію зусиль для того, щоб "мирною боротьбою змінити режим" у країні.

Спільне звернення зʼявилось після того, як прокуратура Грузії висунула звинувачення вісьмом опозиціонерам, зокрема Міхеїлу Саакашвілі, у змові з метою повалення уряду і наданні допомоги іноземним державам у ворожій діяльності.