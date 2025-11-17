В Грузии хотят ограничить голосование граждан за рубежом на выборах

В парламенте Грузии инициируют новый Избирательный кодекс, который внесет изменения в порядок голосования граждан страны, находящихся за рубежом.

Об этом сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, цитирует TV1, пишет "Европейская правда".

Папуашвили заявил, что в понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии будет инициирован новый Избирательный кодекс, которым предусмотрена "систематизация норм и техническое совершенствование, уточнение процедур и устранение дублирующих положений".

По словам Папуашвили, изменения "существенно улучшат" нормативную базу избирательного процесса. Он отметил, что кодекс станет легко восприниматься и будет иметь функциональный организованный текст.

Одним из важных изменений в кодексе является порядок голосования нерезидентов, то есть граждан Грузии, находящихся за рубежом.

"Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в избирательном праве граждан Грузии, находящихся в другой стране, ничего не меняется. Как и раньше, каждый гражданин Грузии, независимо от места жительства и пребывания, имеет полное пассивное и активное избирательное право", – сказал он.

Впрочем, по словам Папуашвили, изменение касается процедуры голосования и предусматривает, что, как и на муниципальных выборах, голосование на выборах парламента Грузии будет осуществляться только на территории страны.

"Это решение основывается на обязанности государства, установленной статьей 24 Конституции Грузии, обеспечить свободное выражение воли, что предполагает и защиту от внешнего вмешательства", – сказал он.

Спикер грузинского парламента заявил, что парламентские выборы 2024 года "продемонстрировали, насколько открытым и грубым может быть внешнее информационное и политическое давление на избирателей".

"В этом отношении риски особенно велики для нерезидентов – граждан Грузии, которые находятся в другой стране, под влиянием чужой юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство", – заявил он.

4 октября в Грузии проходили местные выборы, на которых избирали представителей в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров 64 городов и более 2000 представителей в муниципальные советы – сакребуло.

Восемь оппозиционных политсил бойкотировали выборы. От бойкота отошли только "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария за Грузию", которые выдвинули единого кандидата Ираклия Купрадзе в Тбилиси.

Недавно партия власти "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за перемены".

Семь оппозиционных политических объединений Грузии объявили о консолидации усилий для того, чтобы "мирной борьбой изменить режим" в стране.

Совместное обращение появилось после того, как прокуратура Грузии выдвинула обвинения восьми оппозиционерам, в том числе Михеилу Саакашвили, в заговоре с целью свержения правительства и оказании помощи иностранным государствам во враждебной деятельности.