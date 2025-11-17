У Німеччині кажуть, що у торгівлі з Китаєм мають бути справедливі умови конкуренції

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Клінгбайль прибув у понеділок, 17 листопада, до Пекіна. Він став першим представником нового коаліційного уряду Німеччини, який відвідав Китай.

У своїй вступній промові очільник Мінфіну Німеччини наголосив, що у торгівлі між країнами повинні бути "справедливі умови конкуренції".

"Німеччина і Китай разом можуть знайти відповіді на виклики нашого часу", – сказав він у своїй вступній промові на китайсько-німецькому фінансовому діалозі.

Німецький міністр заявив, що компанії його країни "сприяли зростанню та модернізації Китаю", інвестуючи значні кошти в експертизу та інженерні технології, тоді як, китайські постачальники "стали ключовими для німецького промислового ланцюга створення вартості".

"Тісні торговельні відносини між Китаєм і Німеччиною протягом останніх десятиліть також означають, що ми маємо спільну відповідальність", – додав Клінгбайль.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.

Паралельно парламент Німеччини призначив експертну комісію для перегляду торговельної політики щодо Китаю, прискоривши політику "зниження ризиків".