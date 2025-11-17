В Германии говорят, что в торговле с Китаем должны быть справедливые условия конкуренции

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что в торговле с Китаем должны быть "справедливые условия конкуренции".

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Клингбайль прибыл в понедельник, 17 ноября, в Пекин. Он стал первым представителем нового коалиционного правительства Германии, который посетил Китай.

В своей вступительной речи глава Минфина Германии отметил, что в торговле между странами должны быть "справедливые условия конкуренции".

"Германия и Китай вместе могут найти ответы на вызовы нашего времени", – сказал он в своей вступительной речи на китайско-немецком финансовом диалоге.

Немецкий министр заявил, что компании его страны "способствовали росту и модернизации Китая", инвестируя значительные средства в экспертизу и инженерные технологии, тогда как, китайские поставщики "стали ключевыми для немецкой промышленной цепи создания стоимости".

"Тесные торговые отношения между Китаем и Германией в течение последних десятилетий также означают, что мы имеем общую ответственность", – добавил Клингбайль.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было предоставлено достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.

Параллельно парламент Германии назначил экспертную комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Китая, ускорив политику "снижения рисков".