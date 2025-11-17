Поезд "Киев-Варшава" задерживается из-за диверсии на железной дороге в Польше

Поезд "Киев – Варшава" задерживается почти на полчаса из-за попытки диверсии на железной дороге в Польше.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Перевозчик заявил, что подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава – Люблин, где сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути.

В результате этого пострадал график поезда "Киев – Варшава".

"Влияние на график нашего поезда "Киев – Варшава": +25 минут, все стыковочные поезда к нашим пересадочным поездам в Хелм – также по графику", – заявили в компании.

Напомним, утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин – Варшава сообщил о "неисправности в железнодорожной инфраструктуре". После того начали выяснять обстоятельства, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что не исключает диверсии.

Отметим, это ветка железной дороги, по которой курсируют поезда между границей Украины и Варшавой.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

В этот же день на железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение.