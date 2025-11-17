Диверсия в Польше: военные обследуют 120 километров железной дороги

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного пути в районе, где произошла диверсия.

Об этом польский министр написал в своем Х, информирует "Европейская правда".

Как отметил Косиняк-Камыш, подчиненные Минобороны службы тесно сотрудничают с целью выяснения обстоятельств диверсии на железнодорожных путях вблизи Гарволина.

"Мы проводим скоординированные действия со второй Люблинской бригадой территориальной обороны, в частности с 25-м батальоном легкой пехоты из Замостья. Войско проверит участок длиной около 120 км (возле железнодорожного пути), простирающийся до границы в Грубешове", – отметил он.

Напомним, утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин – Варшава сообщил о "неисправности в железнодорожной инфраструктуре". После того начали выяснять обстоятельства, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что не исключает диверсии.

Отметим, это ветка железной дороги, по которой курсируют поезда между границей Украины и Варшавой.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

В этот же день на железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение.