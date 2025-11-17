Литва передала Україні новий пакет для підтримки енергетичної інфраструктури

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid передав Україні черговий пакет підтримки, який зміцнить електропостачання країни та допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

Відповідну заяву Litgrid наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Пакет підтримки включає понад 7 тисяч скляних ізоляторів, що використовуються на лініях електропередачі та підстанціях, які не використовуються в литовській інфраструктурі, але перебувають в хорошому стані.

"Ми зібрали це обладнання з різних куточків Литви, і воно успішно доставлено в Україну. Ми впевнені, що це обладнання допоможе швидше відновити роботу ліній електропередачі та підстанцій української енергосистеми", – цитується в повідомленні глава Litgrid Рокас Масюліс.

Як зазначає Litgrid, передані Україні ізолятори необхідні для забезпечення роботи, безпеки та надійності електромережі.

Окрім цієї підтримки, Litgrid вже передав Україні шість пакетів підтримки, до яких входило чотири автотрансформатори напруги та інше важливе обладнання для мережі електропередачі.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Перед цим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.