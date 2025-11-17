Литва передала Украине новый пакет для поддержки энергетической инфраструктуры

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid передал Украине очередной пакет поддержки, который укрепит электроснабжение страны и поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.

Соответствующее заявление Litgrid приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Пакет поддержки включает более 7 тысяч стеклянных изоляторов, используемых на линиях электропередачи и подстанциях, которые не используются в литовской инфраструктуре, но находятся в хорошем состоянии.

"Мы собрали это оборудование из разных уголков Литвы, и оно успешно доставлено в Украину. Мы уверены, что это оборудование поможет быстрее восстановить работу линий электропередачи и подстанций украинской энергосистемы", – цитируется в сообщении глава Litgrid Рокас Масюлис.

Как отмечает Litgrid, переданные Украине изоляторы необходимы для обеспечения работы, безопасности и надежности электросети.

Кроме этой поддержки, Litgrid уже передал Украине шесть пакетов поддержки, в которые входило четыре автотрансформатора напряжения и другое важное оборудование для сети электропередачи.

В конце октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.