Село на румунському березі Дунаю евакуюють через пожежу на танкері внаслідок нічної атаки РФ

У румунському селі Плауру, що на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла, оголосили евакуацію через пожежу на танкері з СПГ, який загорівся внаслідок нічного удару РФ.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У службі надзвичайних ситуацій Румунії оголосили, що в радіусі 5 км довкола Плауру існує велика загроза вибуху і цей район потрібно невідкладно залишити.

Фото: місцеве видання TulceaNoastra

"Внаслідок дронової атаки, здійсненої по українській території минулої ночі, біля Ізмаїла загорівся завантажений СПГ танкер", – зазначили в оголошенні.

Мер селища Чаталкіой (населений пункт західніше Плауру над Дунаєм) заявив, що у них евакуюють 15 осіб із домашніми тваринами. Деяких відправили до міста Тулча, деякі тимчасово перебувають у будівлі селищної ради.

Голова районної ради Тулчі Горія Теодореску повідомив ЗМІ, що палаючий танкер – всього за 500 метрів від Плауру, з українського боку. Всього евакуація може торкнутися понад 100 осіб.

Перед тим у Міноборони Румунії повідомили, що не зафіксували порушень румунського повітряного простору під час нічної атаки РФ по українських портах та енергетичній інфраструктурі на Одещині.

Минулого тижня Румунія викликала посла Росії через чергове падіння російського дрона на своїй території.

Через близькість прикордонних румунських сіл до території України там оголошують повітряну тривогу під час атак РФ по півдню Одещини, іноді Румунія піднімає свою авіацію.