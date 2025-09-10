Румунія піднімала в небо F-16 під час масованої атаки РФ на Україну

В ніч з 9 на 10 вересня Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через виявлення дронів поблизу свого повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.

Згідно з коментарем оборонного відомства, радіолокаційні системи румунського Міністерства національної оборони виявили групу ворожих дронів у районі українського населеного пункту Валків, на кордоні з Румунією.

"Два бойові літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли о 00:59 з 86-ї авіабази у Фетешті для виконання розвідувальних місій. О 01:27 було передано повідомлення Ro-Alert для північної частини повіту Тулча", – зазначили в Міноборони Румунії.

За даними румунських військових, ворожі БпЛА не порушили повітряний простір Румунії.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу і вживаємо рішучих заходів для гарантування безпеки Румунії та східного флангу НАТО", – йдеться в заяві.

Як відомо, 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

Тим часом, за даними ЗМІ, у НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.