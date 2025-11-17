Село на румынском берегу Дуная эвакуируют из-за пожара на танкере в результате ночной атаки РФ
Новости — Понедельник, 17 ноября 2025, 13:41 —
В румынском селе Плауру, что на берегу Дуная напротив украинского Измаила, объявили эвакуацию из-за пожара на танкере с СПГ, который загорелся в результате ночного удара РФ.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
В службе чрезвычайных ситуаций Румынии объявили, что в радиусе 5 км вокруг Плауру существует большая угроза взрыва и этот район нужно безотлагательно покинуть.
"В результате дроновой атаки, осуществленной по украинской территории прошлой ночью, возле Измаила загорелся загруженный СПГ танкер", – отметили в объявлении.
Мэр поселка Чаталкиой (населенный пункт к западу от Плауру над Дунаем) заявил, что у них эвакуируют 15 человек с домашними животными. Некоторых отправили в город Тулча, некоторые временно находятся в здании поселкового совета.
Председатель районного совета Тулчи Гория Теодореску сообщил СМИ, что горящий танкер – всего в 500 метрах от Плауру, с украинской стороны. Всего эвакуация может коснуться более 100 человек.
Перед тем в Минобороны Румынии сообщили, что не зафиксировали нарушений румынского воздушного пространства во время ночной атаки РФ по украинским портам и энергетической инфраструктуре в Одесской области.
На прошлой неделе Румыния вызвала посла России из-за очередного падения российского дрона на своей территории.
Из-за близости приграничных румынских сел к территории Украины там объявляют воздушную тревогу во время атак РФ по югу Одесской области, иногда Румыния поднимает свою авиацию.