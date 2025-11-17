В Литве развернули масштабную операцию против контрабанды метеошарами

В Литве в понедельник, 17 ноября, проходила масштабная операция, в ходе которой объединенные силы правоохранительных органов провели мероприятия по предотвращению переправки контрабанды из Беларуси в Литву на воздушных шарах и установлению лиц, причастных к этому.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Представитель литовской Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис рассказал, что в ходе операции были задержаны четыре человека, но количество задержанных будет увеличиваться.

В операции приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели более 30 обысков в Вильнюсском и Друскининкайском самоуправлении, Варенском и Шальчининкском районах, а также провели другие мероприятия.

"Я рад, что укрепление оперативно-розыскной деятельности и тесное взаимодействие правоохранительных органов дают отличные результаты. Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель – сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной", – сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

В ходе этой операции были обнаружены десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды по указанному воздушному маршруту.

В ходе обысков сотрудники полиции также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, контрабандные сигареты, автомобили, использовавшиеся для совершения преступлений, и другие средства.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения изменений в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за контрабанду.