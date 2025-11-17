Зеленский: Украина сможет получить от Франции 8 систем ПВО SAMP-T

Подписанная между Украиной и Францией 17 ноября договоренность предусматривает предоставление Украине в будущем 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Об этом в понедельник сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Ранее стало известно, что в Париже была подписана декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Зеленский детализировал, что эта договоренность означает поставку 8 систем ПВО SAMP-T.

"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, по 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно. Каждая пусковая, все это – это защита каждой жизни", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина работает над новым поколением ПВО SAMP-T, который даст возможность уничтожать вражескую баллистику. Даты поставки президент пока не раскрыл.

Напомним, Зеленский перед визитом анонсировал, что Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

Договоренность с Францией предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.