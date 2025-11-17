"Укрзалізниця" придбає 55 електровозів у французької компанії Alstom 

В рамках візиту президента Володимира Зеленського до Парижа у понеділок було досягнуто угоди про придбання Україною 55 електровозів у французької машинобудівної компанії Alstom.

Про це президент повідомив на пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що Україна та Франція спільно зміцнюють "нашу логістику".

"Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо", – розповів Зеленський.

Він додав, що Україна налаштована продовжувати співпрацю у цьому напрямку з Францією.

Макрон, зі свого боку, привітав угоду між Alstom і "Укрзалізницею" щодо будівництва локомотивів для України.

Нагадаємо, Зеленський перед візитом у Париж анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Також Україна у майбутньому зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.