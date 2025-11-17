"Укрзалізниця" придбає 55 електровозів у французької компанії Alstom
В рамках візиту президента Володимира Зеленського до Парижа у понеділок було досягнуто угоди про придбання Україною 55 електровозів у французької машинобудівної компанії Alstom.
Про це президент повідомив на пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном, пише "Європейська правда".
Глава держави зазначив, що Україна та Франція спільно зміцнюють "нашу логістику".
"Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо", – розповів Зеленський.
Він додав, що Україна налаштована продовжувати співпрацю у цьому напрямку з Францією.
Макрон, зі свого боку, привітав угоду між Alstom і "Укрзалізницею" щодо будівництва локомотивів для України.
Нагадаємо, Зеленський перед візитом у Париж анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.
Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.
Також Україна у майбутньому зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.