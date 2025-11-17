"Укрзалізниця" приобретет 55 электровозов у французской компании Alstom

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Париж в понедельник было достигнуто соглашение о приобретении Украиной 55 электровозов у французской машиностроительной компании Alstom.

Об этом президент сообщил на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что Украина и Франция совместно укрепляют "нашу логистику".

"Сегодня мы имеем еще одно очень важное соглашение на приобретение во Франции 55 новых электровозов. И это соглашение между нашей украинской железной дорогой и французской Alstom. Мы всех поздравляем", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина настроена продолжать сотрудничество в этом направлении с Францией.

Макрон, со своей стороны, приветствовал соглашение между Alstom и "Укрзалізниця" по строительству локомотивов для Украины.

Напомним, Зеленский перед визитом в Париж анонсировал, что Украина и

Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

Договоренность с Францией предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Также Украина в будущем сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.