У Польщі запевнили, що диверсії на залізниці не вплинуть на допомогу Україні

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що диверсії на залізниці не вплинуть на подальшу допомогу Варшави для України.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, інформує "Європейська правда".

На запитання, чи можуть диверсії на польській залізниці вплинути на подальшу допомогу для України, представник зовнішньополітичного відомства відповів: "Наша підтримка України, яка захищається, є беззаперечною".

Він підкреслив, що не коментуватиме, хто може стояти за цими актами диверсій, поки не буде більше інформації на цю тему, зауваживши, що можна лише здогадуватися, хто це міг бути.

"Незалежно від того, хто за цим стоїть, наша підтримка для України, що бореться, є бездискусійною. Це в інтересах нашого сусіда – України, але це також в інтересах Польщі та, зрештою, всієї Європи", – підкреслив Вевюр, додавши, що ці події "не вплинуть на польську підтримку для України".

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Туск також зазначав, що відрізок залізниці Варшава-Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Також писали, що поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.