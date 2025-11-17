В Польше заверили, что диверсии на железной дороге не повлияют на помощь Украине

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что диверсии на железной дороге не повлияют на дальнейшую помощь Варшавы для Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель МИД Польши Мацей Вевюр, информирует "Европейская правда".

На вопрос, могут ли диверсии на польской железной дороге повлиять на дальнейшую помощь для Украины, представитель внешнеполитического ведомства ответил: "Наша поддержка Украины, которая защищается, является безоговорочной".

Он подчеркнул, что не будет комментировать, кто может стоять за этими актами диверсий, пока не будет больше информации на эту тему, отметив, что можно только догадываться, кто это мог быть.

"Независимо от того, кто за этим стоит, наша поддержка для Украины, которая борется, является бездискуссионной. Это в интересах нашего соседа – Украины, но это также в интересах Польши и, наконец, всей Европы", – подчеркнул Вевюр, добавив, что эти события "не повлияют на польскую поддержку для Украины".

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

Туск также отмечал, что отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного пути в районе, где произошла диверсия.

Также писали, что поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.