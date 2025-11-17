Генсек НАТО їде на зустріч до премʼєра Словаччини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок здійснить візит до Словаччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Альянсу.

У межах візиту до Словаччини Рютте проведе зустріч із премʼєр-міністром країни Робертом Фіцо, йдеться в короткому повідомленні.

Зазначається, що генсек не буде спілкуватись зі ЗМІ.

Про візит Рютте стало відомо наступного дня після того, як Фіцо скасував екстрене телевізійне звернення, в його оточенні послались на вірусну інфекцію.

У червні премʼєр Словаччини допустив, що країні варто задуматись над нейтральним статусом, що означало б вихід із НАТО.