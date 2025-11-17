Генсек НАТО едет на встречу к премьеру Словакии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник совершит визит в Словакию.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Альянса.
В рамках визита в Словакию Рютте проведет встречу с премьер-министром страны Робертом Фицо, говорится в коротком сообщении.
Отмечается, что генсек не будет общаться со СМИ.
О визите Рютте стало известно на следующий день после того, как Фицо отменил экстренное телевизионное обращение, в его окружении сослались на вирусную инфекцию.
В июне премьер Словакии допустил, что стране стоит задуматься над нейтральным статусом, что означало бы выход из НАТО.
