Генсек НАТО едет на встречу к премьеру Словакии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник совершит визит в Словакию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Альянса.

В рамках визита в Словакию Рютте проведет встречу с премьер-министром страны Робертом Фицо, говорится в коротком сообщении.

Отмечается, что генсек не будет общаться со СМИ.

О визите Рютте стало известно на следующий день после того, как Фицо отменил экстренное телевизионное обращение, в его окружении сослались на вирусную инфекцию.

В июне премьер Словакии допустил, что стране стоит задуматься над нейтральным статусом, что означало бы выход из НАТО.