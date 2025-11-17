Президентка Єврокомісії про диверсії в Польщі: загрози нашій безпеці зростають

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи диверсії на залізниці у Польщі, наголосила, що загрози європейській безпеці є реальними і постійно зростають.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн підкреслила, що на тлі інцидентів Європа має краще захищати себе від ворожих дій.

"Європа повинна терміново посилити здатність захищати наше небо і нашу інфраструктуру. Польща посідає перше місце в Європі за обсягом витрат на оборону. І вона ж буде найбільшим бенефіціаром інструменту SAFE. Разом ми сильніші", – зазначила вона.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Туск також зазначав, що відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Коментуючи диверсію у Польщі, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що в Альянсі чекають на результати розслідування.