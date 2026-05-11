Греція помістила на карантин свого громадянина з лайнера, де стався спалах хантавірусу

Грецький пасажир, евакуйований з круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, поміщений на карантин в Афінську університетську лікарню "Аттікон".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

За словами офіційних осіб, у пасажира, особу якого не розголошують, симптомів захворювання не спостерігається.

Пасажирів евакуювали в неділю з судна MV Hondius після того, як воно прибуло до іспанського острова Тенерифе.

Цей грецький пасажир був одним із 26 осіб, яких у неділю ввечері доставили до Ейндховена у Нідерландах на борту голландського евакуаційного літака.

Звідти його на літаку C-130 ВПС Греції під медичним наглядом перевезли до військового аеропорту Елефсіна, а потім до лікарні.

Він перебуватиме на карантині 45 днів у спеціально обладнаній ізоляційній камері з негативним тиском.

Міністр охорони здоров'я Адоніс Георгіадіс повідомив, що у пасажира не спостерігалося жодних ознак або симптомів інфекції, додавши, що його помістили в карантин як запобіжний захід.

"Немає абсолютно жодних приводів для занепокоєння", – сказав він.

З моменту початку спалаху захворювання померли три людини, у тому числі один пасажир, який помер на борту.

Представники органів охорони здоров'я спочатку заявили, що ні в жодного з понад 140 пасажирів та членів екіпажу, які все ще перебувають на борту судна, не спостерігалося симптомів до початку операції з евакуації, хоча в одного французького пасажира пізніше під час репатріаційного рейсу розвинулися підозрілі симптоми, і його помістили в ізолятор до проведення тестування.

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.

Писали, що Франція готує евакуацію п’яти своїх громадян із круїзного судна MV Hondius.