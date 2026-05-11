Трамп прокоментував звільнення п'ятьох ув’язнених із РФ та Білорусі

Американський президент Дональд Трамп прокоментував те, що США домоглися звільнення польських та молдовських ув’язнених, які перебували у в’язницях у Росії та Білорусі.

Про це він написав ввечері 10 травня у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, мова йде про трьох польських та двох молдовських ув’язнених.

"Завдяки моєму спеціальному президентському посланцю Джону Коулу нам вдалося докласти значних зусиль, щоб це звільнення відбулося", – зазначив він.

Американський президент нагадав, що його "друг" польський президент Кароль Навроцький зустрівся з ним у вересні минулого року й попросив допомогти звільнити Анджея Почобута з білоруської в’язниці.

"Сьогодні Почобут на свободі завдяки нашим зусиллям. Сполучені Штати допомагають своїм союзникам і друзям. Дякую президенту Лукашенку за співпрацю та дружбу. Це так приємно", – додав він.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала Росії археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

У рамках цього ж обміну Молдова повернула з Росії двох своїх громадян, співробітників Служби інформації та безпеки, і відпустила ексзаступника голови відомства Александру Белана, а також громадянку Росії, що працювала проти інтересів Молдови.